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Бывший президент ЮАР собирает пожертвования на предстоящие суды
Весь мир
Бывший президент ЮАР собирает пожертвования на предстоящие суды
Global Look Press  /  © Yeshiel / XinHua

Претория, 24 августа. Фонд бывшего президента Южноафриканской Республики опубликовал обращение от имени своего покровителя, в котором отмечается, что 79-летнему заключенному необходимо собрать средства для многочисленных разбирательств.

Сообщение на официальной странице Фонда в Twitter содержит реквизиты счета и подробную информацию, почему экс-лидер попросил помощи у общественности. Так, в сентябре власти вновь должны будут рассмотреть уголовное дело, фигурантом которого он является.

Бывший глава ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и крупный штраф. Сам Зума отрицает свою вину, считая процесс политически мотивированным.

Несмотря на то что отдельные жители республики раскритиковали экс-главу за подобное обращение, фонд JGZ призвал «протянуть руку помощи».

«Дорогие жители Южной Африки и всего мира, пожалуйста, помогите. Это скромный призыв, который должен поддержать Джейкоба Зуму. Мы смиренно просим о пожертвованиях, чтобы помочь покрыть издержки нашего патрона», — отмечается в заявлении.

Отметим, медицинская бригада экс-главы пропустила последний срок представления отчета о состоянии его здоровья. Суд дал военным врачам время до 20 августа, однако юридическая команда не смогла провести должное медицинское освидетельствование. Ранее 79-летний политик пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, после его доставили в гражданскую больницу.

Напомним, арест Джейкоба Зумы привел к началу массовых беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг, где протестующие поджигали автомобили, громили магазины и здания государственных учреждений, забрасывали полицейских камнями и бутылками. В результате волнений погибло 337 человек.

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