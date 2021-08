Бывший президент ЮАР собирает пожертвования на предстоящие суды

Претория, 24 августа. Фонд бывшего президента Южноафриканской Республики опубликовал обращение от имени своего покровителя, в котором отмечается, что 79-летнему заключенному необходимо собрать средства для многочисленных разбирательств.

Сообщение на официальной странице Фонда в Twitter содержит реквизиты счета и подробную информацию, почему экс-лидер попросил помощи у общественности. Так, в сентябре власти вновь должны будут рассмотреть уголовное дело, фигурантом которого он является.

Бывший глава ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и крупный штраф. Сам Зума отрицает свою вину, считая процесс политически мотивированным.

Dear People of South Africa and the world.

Please lend a helping hand. pic.twitter.com/3pbLL6iccL