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Мичуринские полицейские помогли собраться в школу детям из неблагополучных семей

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:51
Общество
Мичуринские полицейские помогли собраться в школу детям из неблагополучных семей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Мичуринск, 25 августа. Работники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск совместно с волонтерами стали участниками ежегодной акции «Помоги собраться в школу».

Правоохранители ЛО МВД России на станции Мичуринск навестили многодетные и неблагополучные семьи, в которых дети в 2021 году должны пойти в первый класс. Будущим школьникам в рамках проекта вручили канцелярские наборы с тетрадями, ручками, карандашами, линейками, ластиками, и альбомами для рисования, а также воздушные шары, сладкие сувениры и медали первоклассника.

С законными представителями ребят сотрудники подразделения по правам несовершеннолетних провели профилактические беседы. Специалисты напомнили о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Капитан полиции Екатерина Микляева обратила особое внимание на ответственность родителей за воспитание детей.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре. Любой желающий может поделиться с нуждающимися семьями портфелями, школьной формой, канцелярией и другими необходимыми для учебы вещами.

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