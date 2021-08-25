Жители ЦАР выступили против присутствия миротворцев ООН в Бондибо

Банги, 25 августа. Население Бандибо построило заграждения на въезде в город, чтобы воспрепятствовать передвижению бангладешского контингента ООН, сообщает издание Ndjoni Sango.

Как утверждают журналисты, группа жителей возвела баррикады из веток, бревен и крупного мусора. Заслон хоть и не остановит тяжелую бронетехнику «голубых касок», но он отлично продемонстрирует желание центральноафриканцев избавиться от миротворцев, обвиненных в поставках противопехотных мин радикалам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В настоящий момент руководство МИНУСКА не отреагировало на требование населения.

Данные о поддержке боевиков со стороны ООН неоднократно появлялись в республиканских СМИ. Журналисты утверждают, что несколько раз члены миссии намеренно саботировали операцию правительственных сил (FACA) по разминированию территории, чтобы скрыть следы пособничества бандитам.

Отметим, присутствие миротворцев все чаще вызывает недовольство в ЦАР. В стране проходят различные демонстрации, марши протеста и забастовки против работы «голубых касок».

Ранее ФАН сообщал, что жители Бандибо уже помогали военнослужащим в оцеплении населенного пункта, чтобы не допустить вмешательства контингента Организации Объединенных Наций в работу военных.