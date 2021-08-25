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Африка и Китай ускорят сотрудничество в области цифровой промышленности
Весь мир
Африка и Китай ускорят сотрудничество в области цифровой промышленности
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Ряд африканских государств и Китайская Народная Республика обсудили конкретные решения по реализации «Программы партнерства в области цифровых инноваций», сообщает Global Times со ссылкой на заявление помощника министра иностранных дел КНР Дэна Ли.

Ранее инженеры договорились сформулировать такие меры, как модернизация IT-инфраструктуры, развитие вэб-экономики, введение электронного образования для решения проблем нехватки кадров, расширение широкополосных сетей для создания безопасной среды и укрепления потенциала управления городской инфраструктуры.

После этого специалисты проработают соответствующие решения на ближайшие три года, их включат в итоговый документ новой сессии «Форума по сотрудничеству» в конце 2021 года. Получившийся план станет точкой соприкосновения двух сторон в области цифровых технологий.

Африка и Китай ускорят сотрудничество в области цифровой промышленности
pxhere.com  / 

«В ближайшем будущем некоторые проекты сотрудничества по созданию волоконно-оптической магистральной сети появятся на Черном континенте. Начиная с сентября также стартует сезон продвижения электронной торговли африканской продукцией и форум сотрудничества «Китай — Африка BeiDou», посвященный отечественной спутниковой навигационной системе», — сообщил Дэн Ли.

Обладая огромным промышленным потенциалом, Пекин готов помочь менее развитым странам совершить революцию в сфере ИКТ. Ранее ФАН сообщал, что организация Yali в сотрудничестве с Центром мучеников Фатимы открыла в столице ЦАР лагерь формирования цифровых технологий для молодых специалистов.

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