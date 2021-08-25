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Немецкое агентство развития продолжит программу реформирования госслужбы Туниса
Весь мир
Немецкое агентство развития продолжит программу реформирования госслужбы Туниса
flickr.com  /  International monetary fund

Тунис, 25 августа. Немецкое агентство развития GIZ продолжает искать исполнителя для программы по подготовке государственных служащих североафриканского государства, несмотря на остановку работы парламента по указу президента республики Каиса Саида, пишет Africa Intelligence.

Организация из Германии объявила тендер на 20-месячную реформу по обучению чиновников в партнерстве с тремя структурами: «Центром образования и децентрализации», «Национальной школой финансов» и «Тунисской Национальной школой администрирования». Последняя напрямую контролируется канцелярией премьер-министра Хишама Машиши, которого снял с должности лидер страны.

Конечной целью мероприятия является получение международной сертификации для этих учебных заведений, чтобы они могли успешно подготовить квалифицированных специалистов. В дальнейшем выпускники получат возможность претендовать на высшие посты в правительстве.

Проведение реформы входит в перечень условий, установленных МВФ для предоставления кредита Тунису. Переговоры на эту тему ведутся не первый месяц.

Немецкое агентство развития продолжит программу реформирования госслужбы Туниса
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

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тунис мвф реформы
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