Классификация отелей «все включено» появится в России в тестовом режиме

Москва, 25 августа. Ростуризм планирует запустить в тестовом режиме классификацию отелей по системам «все включено» и «ультра все включено».

Федеральное агентство по туризму приняло такое решение в связи с жалобами россиян на сервис в гостиницах страны. Многие туристы готовы повысить сумму чека в обмен на качественное обслуживание, обратила внимание глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме (классификацию. — Прим. ред.) по отелям «все включено» и «ультра все включено»», — цитирует ее ТАСС.

Порядка 80 отелей на территории Краснодарского края уже работают по системе «все включено», заявил глава региона Александр Руппель. По его словам, шесть из десяти путешественников интересуются именно таким сервисом.