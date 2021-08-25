Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 19:12
19:11
Армия
Комплексы РЭБ «Репеллент-Патруль» будут впервые поставлены на экспорт
19:09
Армия
Сумма заключенных Рособорнэкспортом контрактов на «Армии-2021» превысила 2 млрд евро
19:09
Происшествия
Цех со сладостями загорелся на юго-востоке Москвы
19:08
Общество
В Севастополе объяснили, почему плитку для ремонта набережной закупают на Украине
19:07
Общество
В Москве пройдет экомарафон в честь ночи летучих мышей
19:06
Происшествия
Труп туриста из Петербурга обнаружен в Дагестане
19:06
Происшествия
Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени
19:04
Общество
Туристы без прививки от COVID-19 с 13 сентября столкнутся с новыми ограничениями в Греции
19:03
Армия
Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж
19:02
Весь мир
СМИ ЦАР назвали причины провала западной политики в Афганистане
Все новости

Классификация отелей «все включено» появится в России в тестовом режиме

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:58
Общество
Классификация отелей «все включено» появится в России в тестовом режиме
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 25 августа. Ростуризм планирует запустить в тестовом режиме классификацию отелей по системам «все включено» и «ультра все включено».

Федеральное агентство по туризму приняло такое решение в связи с жалобами россиян на сервис в гостиницах страны. Многие туристы готовы повысить сумму чека в обмен на качественное обслуживание, обратила внимание глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме (классификацию. — Прим. ред.) по отелям «все включено» и «ультра все включено»», — цитирует ее ТАСС.

Порядка 80 отелей на территории Краснодарского края уже работают по системе «все включено», заявил глава региона Александр Руппель. По его словам, шесть из десяти путешественников интересуются именно таким сервисом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Классификация отелей «все включено» появится в России в тестовом режиме
ростуризм все включено отели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru