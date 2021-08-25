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Лига арабских государств призвала Алжир и Марокко к диалогу
Весь мир
Лига арабских государств призвала Алжир и Марокко к диалогу
wikipedia.org  /  Estonian Foreign Ministry - Flickr / CC BY 2.0

Каир, 25 августа. Законодательный орган Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал руководства двух североафриканских стран уделить приоритетное внимание братским отношениям и начать диалог.

Арабский парламент заявил, что с большой озабоченностью следит за развитием дипломатического кризиса между Марокко и Алжиром. Он потребовал от лидеров государств отдать приоритет интересам двух народов, которые не хотят эскалации конфликта в регионе.

Североафриканским странам рекомендовано вступить в конструктивный диалог. Только так можно снять напряженность и разрешить спорные вопросы.

«Марокко и Алжир — две основные и влиятельные силы в арабской и региональной системе. Они несут большую ответственность за укрепление арабской солидарности и отказ от разногласий и расколов», — говорится в заявлении Арабского парламента.

В ЛАГ также подтвердили полную уверенность в «мудрости руководства двух стран». Политики рассчитывают на способность властей как можно скорее преодолеть этот кризис.

Во вторник, 24 августа, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Причиной стала «враждебность» со стороны Рабата, который якобы поддерживает террористические группировки на территории республики, ведет медиавойну, подрывает национальный суверенитет и отказывается от обязательств в отношении Западной Сахары.

Королевство в ответ назвало это решение необоснованным. В МИД страны выразили сожаление в связи с ухудшением ситуации.

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марокко лаг алжир арабский парламент
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