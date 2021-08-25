Британское следствие оправдало действия полицейских, убивших задержанного

Белфаст, 25 августа. В 2016 году Джерард МакМэйхон, 36-летний диджей из Белфаста, скончался вскоре после того, как был задержан полицией Северной Ирландии. Мать погибшего пятый год пытается призвать к ответственности сотрудников, действия которых привели к его смерти.

МакМэйхон был арестован 8 сентября 2016 года после возникшего у него конфликта с сотрудниками ночного клуба, из которого его вывели по причине расстройства поведения, вызванного употреблением наркотиков. В ходе задержания сотрудники полиции применили перцовый баллончик, а затем надели мужчине на ноги ограничители и заковали его в наручники. При этом офицеры уложили Джерарда лицом на землю и придавили его своим весом. Через несколько часов арестованный скончался от остановки сердца.

Gerard McMahon brutally murdered on the streets of Belfast by the RUC/PSNI. His neck was broken not satisfied with that they then brutalised him.

Support Gerards family as you would support Black Lives Matter.....there is no difference!!!

Please share !!!! pic.twitter.com/NhuT9VqzvR — Pictures of Ireland (@steelepicture) July 29, 2020

Последовавшее расследование установило, что смерть мужчины наступила в результате непрофессиональных действий полицейских, которые при задержании не уделили необходимого внимания состоянию, в котором находился МакМэйхон.

При этом, хотя коронер, проводивший расследование признал, что «полиция Северной Ирландии не смогла обучить офицеров соответствующим и безопасным стандартам», он назвал оправданными действия, которые полицейские предприняли при задержании мужчины. Таким образом офицерам, которые проводили задержание Джерарда, не было предъявлено официальных обвинений.

@PSNIBelfast @ChiefConPSNI Took 1 day for a "suspension" and a "relocation" after what happened on the Ormeau Road on Friday.

1613 days ago, 8th September 2016, Gerard McMahon was killed in Belfast City Centre.

No suspensions!

No relocations!

No accountability!#Justiceforgerard pic.twitter.com/FNclSBOGAp — Kevin McGinley (@kevmcgin1888) February 7, 2021

Мать погибшего, Элла МакМэйхон, не согласилась с выводами следствия и настаивает на том, что сотрудники полиции, из-за действий которых погиб ее сын, должны быть привлечены к ответственности.

«С мистером МакМэйхоном следовало обращаться как в случае с неотложной медицинской помощью, а не таким опасным образом. Если бы не эти действия, он, возможно, все еще был бы жив», — говорит адвокат Эллы МакМэйхон Падрейг О’Мьюриг.

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, обратили свое внимание на случай Джерарда МакМэйхона. Инициативная группа фонда считает, что гибель мужчины стала результатом полицейского произвола, который усугубляется отсутствием справедливого наказания для виновных. В фонде заявили о готовности предоставить семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку. В настоящее время сотрудники фонда ожидают официальных разъяснений по текущему делу от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра юстиции Роберта Бакленда и министра внутренних дел Прити Сушиль Патель.