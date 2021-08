Британское следствие оправдало действия полицейских, убивших задержанного

Белфаст, 25 августа. В 2016 году Джерард МакМэйхон, 36-летний диджей из Белфаста, скончался вскоре после того, как был задержан полицией Северной Ирландии. Мать погибшего пятый год пытается призвать к ответственности сотрудников, действия которых привели к его смерти.

МакМэйхон был арестован 8 сентября 2016 года после возникшего у него конфликта с сотрудниками ночного клуба, из которого его вывели по причине расстройства поведения, вызванного употреблением наркотиков. В ходе задержания сотрудники полиции применили перцовый баллончик, а затем надели мужчине на ноги ограничители и заковали его в наручники. При этом офицеры уложили Джерарда лицом на землю и придавили его своим весом. Через несколько часов арестованный скончался от остановки сердца.

Gerard McMahon brutally murdered on the streets of Belfast by the RUC/PSNI. His neck was broken not satisfied with that they then brutalised him.

Support Gerards family as you would support Black Lives Matter.....there is no difference!!!

Please share !!!! pic.twitter.com/NhuT9VqzvR