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«Мы не животные»: жители ЦАР вышли на демонстрацию против безнаказанности миротворцев ООН
Весь мир
«Мы не животные»: жители ЦАР вышли на демонстрацию против безнаказанности миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Банги, 25 августа. Около 300 человек из восьми районов столицы ЦАР устроили акцию протеста на «нулевом километре» и потребовали наказания для ответственных за убийство ребенка миротворцев ООН.

Активисты принесли с собой плакаты с надписями: «Слишком много жертв и преступлений», «Мы требуем справедливости», «Мы не животные, чтобы МИНУСКА продолжала нас убивать», «Смерть нашей младшей сестры Калтумы Джумы не может остаться безнаказанной».

Сам инцидент произошел 10 августа. Из-за очередного смертельного ДТП по вине миротворцев, мавританский военный контингент миссии испугался гнева людей и попытался подавить акцию протеста, открыв по ним огонь. В итоге погиб 12-летний ребенок.

Позже руководство «голубых касок», обеспокоенное возможными последствиями, связалось с отцом убитой и предложило ему 1,5 миллиона франков за то, что он запишет видеообращение, в котором обвинит в произошедшем российских инструкторов. Однако мужчина отказался.

«Мы, жители Банги, не должны молчать только потому, что от рук МИНУСКА погибла дочь Бриа. То же самое, что случилось с ней, может случиться и с нами. Поэтому мы протестуем и сочувствуем родственникам погибшей. Но на месте членов ООН я бы переживал. Мы требуем справедливости и наказания для виновных», — заявил журналистам лидер гражданского движения Нгаджама.

«Мы не животные»: жители ЦАР вышли на демонстрацию против безнаказанности миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Он также напомнил, что случай в Бриа как две капли воды похож на инцидент у города Амадагаз, когда водителя мототакси Село Азоса задавил броневик танзанийских миротворцев.

«В конечном счете МИНУСКА будет совершать подобные преступления во всех городах страны и их люди не понесут наказания. Настало время, когда судебная система ЦАР должна принять соответствующее решение и, если этого не произойдет, центральноафриканцев будет сложно остановить», — заключил активист.

Действительно, в последние месяцы миротворческий контингент ООН все чаще подвергается резкой критике со стороны населения республики. Причин тому много, подробнее о них можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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