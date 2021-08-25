Волонтеры сотнями спасают подопытных крыс из российских НИИ от неминуемой смерти

В России все более массовым становится движение добровольцев, спасающих лабораторных животных после опытов. Волонтеры отказываются называть учреждения, откуда к ним попадают грызуны, но говорят, что в одной партии может быть до ста зверьков.

На животных тестируется большинство препаратов в косметологии, фармакологии, токсикологии, с их участием проводится огромное количество научных исследований в самых разных областях. Об этом ФАН рассказали представители организаций по спасению лабораторных животных.

Оценить масштаб проблемы, по их словам, невозможно: спасением животных из вивариев и лабораторий сотрудники занимаются тайно. По инструкции, подопытных кроликов и крыс необходимо убивать. Причем самый гуманный из прописанных в методических рекомендациях способов эвтаназии — введение животному смертельной дозы наркотиков…

Фото из личного архива Александры Астаховой /

«Проблема очень масштабная»

Фонд помощи лабораторным крысам «V-фонд» в Москве существует уже шесть лет. Его основала Александра Астахова. Девушка и сама занимается исследованиями, но без участия животных — она изучает математическое моделирование биохимических процессов в Научно-исследовательском институте биомедицинской химии. Параллельно с этим москвичка занимается разведением крыс.

«На сообщество крысоводов стали выходить с определенной периодичностью люди, у которых были ненужные лабораторные крысы. То есть, как правило, это сотрудники вивариев, различных лабораторий, которые не хотели поступать с подопытными согласно инструкции, то есть убивать, — рассказала ФАН Александра. — Это произошло один раз, второй, третий… Таким образом это вошло в систему. Стало ясно, что проблема существует, что она актуальна, и, в принципе, возможно, даже требуется какое-то системное решение».

Волонтеры фонда принимают спасенных из вивариев животных, выхаживают их, организуют временные передержки и находят им новых владельцев. Чаще всего питомцам приходится лечить отиты и риниты, которые развиваются у них из-за плохих условий содержания в лабораториях. Но кроме этого, активисты занимаются и социализацией лабораторных крыс перед тем как найти им новый дом: животные заново учатся не бояться человека.

«Проблема очень масштабная. Мы пристроили за это время не такое большое количество животных — чуть больше 400. Но понятно, что это капля в море, очень малая доля от общего количества животных, которые становятся из года в год ненужными. Другой вопрос, что с потоком в сотни и тысячи животных мы на данный момент, конечно, не справимся с имеющимися ресурсами», — добавила собеседница ФАН.

Фото из личного архива Александры Астаховой /

В основном бывших узников лабораторий разбирают увлеченные крысоводы. Иногда животных удается пристраивать и к новичкам, которые только решились завести питомца.

При этом попадают к волонтерам фонда, по словам Александры Астаховой, в основном участники поведенческих экспериментов и так называемых контрольных групп, которые в рамках эксперимента используются для сравнения и не подвергаются тестированию на них каких-либо препаратов и веществ. Звери, которым в ходе исследований делаются инъекции или обрабатываются кожа и слизистые, чаще всего погибают.

По словам девушки, эта проблема актуальна не для одних лишь крыс.

«Мы занимаемся только крысами. Но у нас был опыт, когда мы забирали еще и мышек — они тоже живые, им тоже больно, страшно. При этом какого-то сильно большого количества ресурсов эти звери не отнимают. Но у нас нет опыта работы ни с морскими свинками, ни с кроликами: нет передержек под них, нет волонтеров, которые умели бы обращаться с этими животными, — пояснила зоозащитница. — Но это, конечно, не значит, что кроме крыс никто не нуждается в помощи, потому что в экспериментах участвуют разные виды зверей, в том числе обезьяны, макаки-резусы. Но с ними вообще непонятно, что делать дальше — их нельзя содержать в домашних условиях».

Фото спасательного отряда «Бежит Орет!» /

«Лабораторный крысопад продолжается!»

Аналогичная зоозащитная организация существует и в Санкт-Петербурге: спасательный отряд с привлекающим внимание названием «Бежит! Орет!» помогает и бездомным, и лабораторным животным.

Волонтеры из двух столиц постоянно выручают друг друга, особенно когда случается «крысопад» — так активисты называют особо крупные партии спасенных грызунов. За один день им нужно обеспечить место содержания, корм и лекарства, а после — найти для всех новых владельцев.

«В прошлом году был такой массовый случай. Сначала с нами связались по поводу лишних крысочек, которых планировалось вывести из оборота вивария. Речь шла о том, что их будет 6-10. Когда наш волонтер поехала за ними, ей выдали сразу 17. И выяснилось, что есть еще одна группа. В итоге около сотни крыс с мая по начало июня попало непосредственно ко мне домой на массовую передержку», — рассказала ФАН основательница спасательного отряда в Санкт-Петербурге Елизавета Тихонова-Новикова.

В таких случаях неравнодушные любители животных помогают волонтерам: приносят клетки, поилки, миски, гамаки, сумки-переноски, наполнители и медикаменты.

«Лабораторный крысопад продолжается! Хвостатые беженцы нуждаются в нашей помощи! Нужны волонтеры! Курьеры пешие и автокурьеры — для вывоза животных из лаборатории, перевозки крыс на осмотры в медсанчасть и развозки по передержкам. Волонтеры на крысоучет и составление списков вновь прибывших…» — обращались тогда активисты отряда к подписчикам своего сообщества в социальной сети.

Как правило, после каждого такого объявления откликаются десятки неравнодушных любителей животных. Участников отряда часто выручает и то, что многие из тех, кто готов пристроить на время животных, в итоге оставляют их у себя.

«Со всей этой чудесной компанией мы очень долго мучились: им всем требуется адаптация социальная, им нужен человек. Но все эти проблемы мы радостно разруливаем при помощи тех, кому не все равно», — добавила собеседница ФАН.

Фото спасательного отряда «Бежит Орет!» /

Девушка отказалась ответить на вопрос, из каких учреждений к ним поступают такие крупные партии грызунов, чтобы не создавать проблем тем, кто их спасает.

«Я не скажу, откуда именно эти животные, но это все базы вивариев, которые работают с НИИ. И небольшие партии были из маленьких учебных лабораторий», — пояснила она.

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Лаврова стала одной из тех, кто предоставил временное убежище сразу пяти «сбежавшим» от верной смерти грызунам. Одну из крыс девушка в итоге оставила у себя.

«Они никогда не контактировали с людьми, постоянно жили в клетках. Поначалу побаивались меня, могли укусить за палец. Но в итоге они быстро адаптировались. И оказались очень сообразительными, потому что это были зверьки, на которых изучали различные поведенческие факторы», — рассказала Людмила.

Для девушки стало открытием и то, как крысы привязываются к человеку: ей пришлось потратить не менее получаса, чтобы достать из углов крыс, которые спрятались там от пришедших их забирать новых владельцев.

«Крысы, которых я оставила себе, сейчас уже полностью освоились: с удовольствием бегают по дому и очень любят играть в прятки. Причем они могут выполнять разные роли: и искать меня, и прятаться», — добавила собеседница ФАН.

Фото из личного архива Александры Астаховой /

«Убивают для чистоты эксперимента»

Проблему могло бы решить внедрение и развитие лабораторных методов тестирования косметических и фармацевтических средств без использования животные — способом in vitro, то есть в пробирке, а не в живой среде. В этом убеждена руководитель Фонда развития гуманных методов исследования фармацевтических и косметических средств Анна Трифонова.

В свое время она работала в коммерческой компании, предлагавшей подобные услуги заказчикам лабораторных исследований. Но бизнес-проект оказался неуспешным.

«Выяснилось, что поскольку этого нет нигде в законодательстве, это никому не нужно. А все производители следуют букве закона, тому, что написано в регламентирующих документах. Эти методы очень хорошие, очень интересные, как нам говорят, все замечательно, но мы должны следовать документам», — пояснила Анна.

По ее словам, проблема в действующем в России законодательстве. С одной стороны, правила не допускают гуманных методов тестирования даже в тех сферах, где есть эффективные способы отказаться от него, а с другой, никак не защищают лабораторных животных.

В принятом в 2020 году законе «Об ответственном обращении с животными» никак не упоминаются представители фауны из лабораторий и вивариев. При этом порядок обращения с ними регламентируется специальными методическими рекомендациями, предполагающими в том числе эвтаназию даже абсолютно здоровых зверей.

Фото спасательного отряда «Бежит Орет!» /

«Это делается для чистоты эксперимента. Даже если с животным, которому что-то вводилось, ничего не произошло, испытывать на нем другой препарат после введения вещества нельзя — никто не знает, как предыдущий опыт может повлиять на результат следующего. Поэтому животных уничтожают после того, как протестировали, даже если они остались здоровы. Кормить их просто так, ради того, чтобы они дожили свою жизнь, никто не станет», — пояснила Трифонова.

По ее словам, введение смертельной дозы специального наркотического вещества, когда животное засыпает и умирает во сне, можно назвать самым гуманным из предусмотренных методов. Но такой способ доступен далеко не всегда: подобные препараты дорого стоят и не всегда имеются в наличии.

«Там есть еще масса гораздо менее гуманных способов. Надо сказать, это ужасно. Там и разрыв шейных позвонков, введение воздуха в вену, электрической ток, гильотина и все что угодно — все это прописано в методических рекомендациях», — добавила руководитель фонда.

По словам Анны, сегодня в рамках ЕАЭС ведется работа по внедрению новых стандартов тестирования без использования животных. До 2022 года планируется внедрить сразу несколько новых способов лабораторных исследований. В частности, они позволят отказаться от опытов на коже и слизистых.

При этом во многих документах нет формулировки о запрете экспериментов на животных, а вместо этого прописана возможность выбора.

«Недавно было обсуждение, и очень много людей и организаций активно высказались за полный запрет таких опытов. Что мешает запретить? Уже и компаний полным-полно, которые тестируют только in vitro, без животных. Уже накоплен большой опыт в России, плюс есть европейский опыт, где с 2013 года полностью запрещена продажа косметики, которая тестировалась на животных. Почему у нас это дело тормозится, совершенно непонятно», — задалась вопросом Трифонова.

Фото спасательного отряда «Бежит Орет!» /

Фонд развития гуманных методов исследования фармацевтических и косметических средств сегодня занимается популяризацией этого направления и поиском финансирования разработки специальных стандартов для России. Если они будут одобрены и утверждены профильными ведомствами, ситуация сдвинется с мертвой точки, надеется Анна Трифонова.

Однако волонтеры спасательных отрядов вряд ли останутся без дела. В целом ряде научных сфер отказаться от животных пока невозможно, в том числе в актуальной сегодня области разработки и испытаний вакцин от коронавирусной инфекции. Хотя сегодня ученые работают и в этом направлении.