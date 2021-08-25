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Эксперт Цивилев призвал повышать качество обучения молодых водителей

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:35
Общество
Эксперт Цивилев призвал повышать качество обучения молодых водителей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 августа. Ситуация на дорогах говорит о необходимости повышать уровень образования в автомобильных школах, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт Алексей Цивилев.

Обсуждение проблем дорожного движения состоялось в рамках эфира «Парковки, запрет на тонировку и камеры без маркировки – что ждет водителей в России». Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пешеходов России» Алексей Цивилев уверен, что процент сдавших с первого раза на права россиян демонстрирует хорошую динамику.

На сегодняшний день только 13% всех будущих водителей сдают экзамен с первого раза. Это не говорит о полном решении проблемы коррупции, но свидетельствует о трудностях, которые необходимо преодолеть для получения водительского удостоверения.

«Гораздо хуже, если бы они сто процентов сдавали площадку с первого раза», — заметил депутат Законодательного собрания Петербурга.

Цивилев напомнил, что дорожное движение связано с повышенной опасностью. Нарушение ПДД может закончиться трагически, поэтому необходимо усиление контроля за образовательной деятельностью в данной сфере.

Запись посвященного проблемам автолюбителей брифинга доступна на сайте Федерального агентства новостей.

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