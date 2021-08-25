Летчик Попов: выпад поляков в сторону ВКС РФ говорит о неэффективности разведки Польши

Москва, 25 августа. Заявления поляков о скором «регрессе» российской авиации говорят о низкой эффективности разведки Польши, заявил военный летчик Владимир Попов.

Публикация, в которой говорится о том, что Воздушно-космические силы России якобы близки к периоду «великого регресса», появилась на польском ресурсе Defence24. По мнению авторов статьи, российская военная авиация ежегодно «утрачивает позиции», так как созданные еще при СССР самолеты скоро станут "непригодны" для эксплуатации, а замены им якобы нет. Этот вопрос для издания «ПолитРоссия» прокомментировал заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.

Поляки неадекватно воспринимают присущие российской авиации процессы, так как подобных проблем у ВКС РФ уже давно нет, заявил эксперт. По его словам, такие сложности были преданы забвению еще десяток лет назад. Попов подчеркнул, что арсенал Воздушно-космических сил России регулярно пополняется новой авиационной техникой. Кроме того, российские войска в принципе более чем на 70% оснащены современным вооружением, ввиду чего по этому показателю ВС РФ занимают позиции лидера в мире. Спикер выразил недоумение по поводу высказываний польской стороны, отметив, что выпад журналистов в сторону ВКС РФ говорит о неэффективности разведки Польши.

«Я крайне удивлен такими заявлениями. У них что, разведка плохо работает? Или ее совсем нет?», — высмеял заявления поляков летчик.

Подобные выпады Польши в сторону РФ обусловлены давними обидами, которые затаила Варшава, считает эксперт. По его мнению, такие высказываниями поляки пытаются выплеснуть эту обиду, сделав заодно реверанс в сторону Запада.

Ранее американские эксперты рассказали, как Россия обеспечит успех истребителю Су-30СМ на международном оружейном рынке. По их мнению, после того, как самолет будет модифицирован до версии Су-30СМ2, интерес заграничных заказчиков к крылатой машине многократно возрастет.

Кроме того, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал о ходе реализации программы по модернизации отечественной боевой авиации, передает RT. Он уточнил, что до конца текущего года ВКС России получат 60 единиц современной воздушной техники в соответствии с государственным оборонным заказом.