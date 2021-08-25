Россия направит в Эфиопию большую партию вакцины от COVID-19

Аддис-Абеба, 25 августа. Правительство Эфиопии рассчитывает в ближайшее время получить большую партию российской вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем поставок в ближайшем будущем. Я надеюсь, технические вопросы скоро будут разрешены», — сообщил дипломат в интервью изданию.

Алемайеху Тегену Аргау подчеркнул, что власти в Аддис-Абебе не сомневаются в правильности принятого решения, так как препарат не вызывает случаев нарушения свертываемости крови, тромбообразования или других негативных побочных эффектов. К тому же «Спутник V» уже одобрен в 67 странах.

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Помимо этого, государство в Восточной Африке нацелено на развитие сотрудничества с Москвой в космической, добывающей отраслях, а также в торговле и информационных технологиях. Подписание с Росатомом меморандума о взаимопонимании являются «значительным прогрессом».

Ранее ФАН сообщал, что большая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Гватемалу и будет направлена в Национальный центр биологических препаратов.