Водитель каршеринговой машины погиб в страшном ДТП под Тулой

Тула, 25 августа. Водитель автомобиля каршеринга стал жертвой жуткого столкновения легковой машины с грузовиком Mercedes под Тулой. Транспортные средства попали в дорожно-транспортное происшествие на 86-м километре трассы «Золотое кольцо».
За рулем взятой напрокат Kia находился 30-летний мужчина. Как предполагают сотрудники Госавтоинспекции, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовой Mercedes.
«В результате столкновения Kia и грузового автомобиля Mercedes погиб водитель легкового транспортного средства. Полицейские ведут работу по выяснению всех причин ДТП», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.
Вероятно, лобовой удар двух автомобилей был очень сильным. Обломки легковушки оказались раскиданы по дороге на несколько десятков метров. Грузовик сильно помят, но его водитель не пострадал.
Ранее ФАН рассказывал о задержании в Туле подозреваемых в краже из автомата для экспресс-фотографий. Злоумышленники совершили хищение прямо под объективом камеры видеонаблюдения.