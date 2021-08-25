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Водитель каршеринговой машины погиб в страшном ДТП под Тулой
Происшествия
Водитель каршеринговой машины погиб в страшном ДТП под Тулой
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области  / 

Тула, 25 августа. Водитель автомобиля каршеринга стал жертвой жуткого столкновения легковой машины с грузовиком Mercedes под Тулой. Транспортные средства попали в дорожно-транспортное происшествие на 86-м километре трассы «Золотое кольцо».

За рулем взятой напрокат Kia находился 30-летний мужчина. Как предполагают сотрудники Госавтоинспекции, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовой Mercedes.

«В результате столкновения Kia и грузового автомобиля Mercedes погиб водитель легкового транспортного средства. Полицейские ведут работу по выяснению всех причин ДТП», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Водитель каршеринговой машины погиб в страшном ДТП под Тулой
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области  / 

Вероятно, лобовой удар двух автомобилей был очень сильным. Обломки легковушки оказались раскиданы по дороге на несколько десятков метров. Грузовик сильно помят, но его водитель не пострадал.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Туле подозреваемых в краже из автомата для экспресс-фотографий. Злоумышленники совершили хищение прямо под объективом камеры видеонаблюдения.

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