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Первые заморозки придут на Северо-Запад России уже в эти выходные
Общество
Первые заморозки придут на Северо-Запад России уже в эти выходные
Невские Новости  /  Александр Гришин

Синоптики прогнозируют хоть и привычную для регионов Северо-Запада погоду, но порой температурный фон будет ниже нормы, а кое-где и вовсе ударят первые заморозки.

«С 26 по 28 августа пройдут дожди и грозы в Карелии, Мурманской, Архангельской области, а вот в Коми придут даже заморозки до минус двух градусов», — сообщил ФАН Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Эксперт говорит, что погода на Северо-Западе России будет более прохладной, чем в других регионах. Температура будет около и ниже нормы на один градус. Он утверждает, что это касается и Санкт-Петербурга, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

Ранее ФАН рассказывал, что завершение лета отметится жаркой погодой в центральной полосе России и в южных регионах. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

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погода санкт-петербург
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