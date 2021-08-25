Первые заморозки придут на Северо-Запад России уже в эти выходные

Синоптики прогнозируют хоть и привычную для регионов Северо-Запада погоду, но порой температурный фон будет ниже нормы, а кое-где и вовсе ударят первые заморозки.

«С 26 по 28 августа пройдут дожди и грозы в Карелии, Мурманской, Архангельской области, а вот в Коми придут даже заморозки до минус двух градусов», — сообщил ФАН Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Эксперт говорит, что погода на Северо-Западе России будет более прохладной, чем в других регионах. Температура будет около и ниже нормы на один градус. Он утверждает, что это касается и Санкт-Петербурга, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

Ранее ФАН рассказывал, что завершение лета отметится жаркой погодой в центральной полосе России и в южных регионах. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.