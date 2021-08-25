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Ученые из Сибири случайно создали инновационный материал для электроники

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:26
Технологии
Ученые из Сибири случайно создали инновационный материал для электроники
pixabay.com  /  JacekAbramowicz

Красноярск, 25 августа. Неудавшийся эксперимент обернулся созданием перспективного материала для производства электроники для российских ученых.

Исследователи планировали получить чистый нитрид титана, однако ряд ошибок в проделанной работе не позволил им получить желаемый результат. Несмотря на неудачу в поставленной задаче, ученые случайно изобрели инновационный материал для производства электроники.

«Полученные результаты могут стать технологическим прорывом в разработке резисторов и транзисторов нового поколения», — заявили ученые.

Сопротивление полученного авторами работы легированного медью тонкопленочного оксинитрида титана в тысячу раз меньше, чем у классического титана. Эта особенность позволяет материалу обеспечить более качественный электрический контакт в микроэлектронных устройствах. Сотрудники Красноярского научного центра, Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева принимали участие в работе.

Российские ученые придумали новый способ изучения поведения наночастиц в цитоплазме живых клеток. По мнению специалистов, открытие позволит заметно продвинуться в диагностике и терапии различных заболеваний.

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