Эпидемиолог Шунков дал советы по подготовке аптечки для осеннего периода

Москва, 25 августа. Основные лекарства, которые должны быть в аптечке россиян перед наступлением осени перечислил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Как правило, именно на осенне-зимний период приходится большая часть простудных заболеваний. В связи с этим россиянам нужно заранее подготовить аптечку. В нее нужно собрать препараты, которые помогут справиться с ОРВИ, добавил Шунков.

«От простуды должны быть парацетамол или другие жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, средства от кашля, «АЦЦ», «Мукалтин», «Пектусин» и другие», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Во время осенне-зимнего периода также возрастает риск заразиться коронавирусом. В связи с этим россиянам следует не тянуть с вакцинацией от этой опасной инфекции. Если привиться сейчас, то до наступления холодов в организме образуется полноценный иммунный ответ.