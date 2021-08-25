Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 19:11
19:09
Армия
Сумма заключенных Рособорнэкспортом контрактов на «Армии-2021» превысила 2 млрд евро
19:09
Происшествия
Цех со сладостями загорелся на юго-востоке Москвы
19:08
Общество
В Севастополе объяснили, почему плитку для ремонта набережной закупают на Украине
19:07
Общество
В Москве пройдет экомарафон в честь ночи летучих мышей
19:06
Происшествия
Труп туриста из Петербурга обнаружен в Дагестане
19:06
Происшествия
Вычисливший «ангарского» маньяка следователь занялся делом об убийстве девочки из Тюмени
19:04
Общество
Туристы без прививки от COVID-19 с 13 сентября столкнутся с новыми ограничениями в Греции
19:03
Армия
Рособоронэкспорт готовит новую версию истребителя Су-57 для поставок за рубеж
19:02
Весь мир
СМИ ЦАР назвали причины провала западной политики в Афганистане
19:01
Общество
Создатели «КовиВака» обнародовали первые результаты проверок препарата
Все новости

Эпидемиолог Шунков дал советы по подготовке аптечки для осеннего периода

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:26
Общество
Эпидемиолог Шунков дал советы по подготовке аптечки для осеннего периода
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 25 августа. Основные лекарства, которые должны быть в аптечке россиян перед наступлением осени перечислил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Как правило, именно на осенне-зимний период приходится большая часть простудных заболеваний. В связи с этим россиянам нужно заранее подготовить аптечку. В нее нужно собрать препараты, которые помогут справиться с ОРВИ, добавил Шунков.

«От простуды должны быть парацетамол или другие жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, средства от кашля, «АЦЦ», «Мукалтин», «Пектусин» и другие», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Во время осенне-зимнего периода также возрастает риск заразиться коронавирусом. В связи с этим россиянам следует не тянуть с вакцинацией от этой опасной инфекции. Если привиться сейчас, то до наступления холодов в организме образуется полноценный иммунный ответ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эпидемиолог Шунков дал советы по подготовке аптечки для осеннего периода
орви аптечка шунков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru