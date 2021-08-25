Спасатели тушат крупный пожар на складах в Курганской области

Курган, 25 августа. Предприятие по переработке пластмассы и разливу безалкогольных напитков загорелось в Курганской области. Пострадавших нет.

Возгорание зафиксировано в административно-складских зданиях. Сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в 16:17.

Спасатели установили, что пламя охватило картонные коробки и отработанные пиломатериалы на предприятии по переработке пластмассы и разливу безалкогольных напитков.

На месте происшествия работают более 20 человек и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается. Площадь пожара составляет 2000 кв. м. На подмогу идет пожарный поезд.