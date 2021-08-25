Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру назвал себя закоренелым холостяком

Анкара, 25 августа. Турецкий актер Али Эрсан Дуру, известный многим российским зрителям по сериалу «Султан моего сердца», ни разу не был женат, но успел закрутить несколько громких романов.

Дуру называет себя закоренелым холостяком и, похоже, не собирается вступать в брак. По словам артиста, он «более чем свободен».

«Я был всегда свободен! Я и буду свободен», — заявляет актер, отвечая на вопросы о создании семьи.

Звезда «Султана моего сердца» старается скрывать от поклонников детали личной жизни, но о ряде его любовных связей все равно известно. Например, на съемках сериала «Замечательный зять» он закрутил роман с партнершей Бурджу Озберк, которая появлялась и в «Великолепном веке».

Затем Дуру два года встречался с моделью Бестемсу Оздемир. После расставания с этой девушкой у актера завязались отношения с актрисой Джансу Тосун. Артисту приписывали роман с партнершей по «Султану моего сердца» Александрой Никифоровой, но никто из предполагаемых возлюбленных не подтвердил информацию об этой связи.

Если верить словам Дуру, состоять в отношениях с ним непросто. Например, актер говорил, что возлюбленная не должна с ним конфликтовать, передает портал RusTurkey.com.

«Я эгоист, с этим ничего не поделаешь», — отметил турецкий артист.

Однако есть недостаток, с которым Дуру готов мириться. Так, актер не будет возражать, если его девушка окажется в меру ревнивой, пишут «Дни.ру».

Али Эрсан Дуру принимал участие в съемках сериала «Постучись в мою дверь». Российская премьера проекта состоялась 9 августа на канале «Суббота!».