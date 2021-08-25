Более 500 артистов и спикеров выступят на культурных площадках форума «Армия-2021»

Москва, 25 августа. Министерство обороны России подготовило увлекательную культурную программу для гостей форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

Культурная программа реализуется оборонным ведомством при сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, Национальной ассоциацией драматургов и дирекцией Международного фестиваля военно-исторических фильмов.

«В программе концертные выступления творческих коллективов и исполнителей Вооруженных сил Российской Федерации: песни и пляски народов мира, инструментальные композиции, презентации новых культурных проектов, а также встречи с известными деятелями культуры и искусства России», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, Военный университет Минобороны РФ представит эксклюзивную творческую программу «Военное караоке», состоящую из уникальной подборки популярных песен, которые все желающие могут исполнить вместе с оркестром.

Ранее замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ведомство подписало более 40 контрактов на поставку вооружения и техники в рамках форума «Армия-2021», который стартовал 22 августа в Подмосковье.