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Более 500 артистов и спикеров выступят на культурных площадках форума «Армия-2021»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:30
Армия
Более 500 артистов и спикеров выступят на культурных площадках форума «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 25 августа. Министерство обороны России подготовило увлекательную культурную программу для гостей форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

Культурная программа реализуется оборонным ведомством при сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, Национальной ассоциацией драматургов и дирекцией Международного фестиваля военно-исторических фильмов.

«В программе концертные выступления творческих коллективов и исполнителей Вооруженных сил Российской Федерации: песни и пляски народов мира, инструментальные композиции, презентации новых культурных проектов, а также встречи с известными деятелями культуры и искусства России», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, Военный университет Минобороны РФ представит эксклюзивную творческую программу «Военное караоке», состоящую из уникальной подборки популярных песен, которые все желающие могут исполнить вместе с оркестром.

Ранее замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ведомство подписало более 40 контрактов на поставку вооружения и техники в рамках форума «Армия-2021», который стартовал 22 августа в Подмосковье.

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Все новости / Армия / Более 500 артистов и спикеров выступят на культурных площадках форума «Армия-2021»
россия минобороны рф международные армейские игры армия-2021
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