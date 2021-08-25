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Психиатр рассказал, может ли возможный убийца девочки из Тюмени быть серийным маньяком

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:38
Происшествия
Психиатр рассказал, может ли возможный убийца девочки из Тюмени быть серийным маньяком
pixabay.com

Тюмень, 25 августа. Врач-психиатр Александр Ковтун пообщался с корреспондентом ФАН и оценил возможность того, что убийца тюменской школьницы мог совершить остальные восемь убийств начиная с 1997 года.

Согласно логике, на момент пропажи первого ребенка в 1997 году задержанному сегодня убийце тюменской школьницы было 16 лет. Возможность его причастности к остальным восьми исчезновениям оценил психиатр Александр Ковтун.

«В таком возрасте мне не попадались серийные убийцы», — комментирует он.

Такой вывод врач сделал, основываясь на своем профессиональном опыте.

«Я участвовал в нескольких судебно-психиатрических экспертизах, все эти начинания были в более взрослом возрасте. Все случаи, которые у меня в практике были, — растление несовершеннолетних, связанное с сексуальными девиациями. Впоследствии, чтобы замести следы, и происходили убийства», — объяснил Ковтун.

Напомним, 30 июня этого года восьмилетняя школьница из Тюмени пропала без вести. Спустя некоторое время ее труп нашли в траве у озера Оброчное в двух с половиной километрах от места проживания девочки. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сегодня полиция задержала главного подозреваемого, который сознался в содеянном.

Согласно данным следствия, предполагаемый убийца снимал квартиру в соседнем доме. Именно к его корпусу пришла убитая девочка, чтобы поймать Wi-Fi и скачать игру на телефон. Предположительно, преступник изнасиловал девочку и убил ее, затем завернул тело в пакеты, обмотал проводом и бросил в траву на берегу озера.

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