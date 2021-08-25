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Президент утвердил «Мобильную карту» в качестве оператора букмекерских контор

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:25
Экономика
Президент утвердил «Мобильную карту» в качестве оператора букмекерских контор
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 августа. Кредитная организация «Мобильная карта» станет единым центром учета перевода ставок букмекерских контор по указу главы государства.

Единый регулятор азартных игр был введен российским законодательством в качестве нового органа для надзора за рынком ставок. Об этом сообщает РИА Новости. Небанковская организация «Мобильная карта» получит широкие полномочия надзора и будет контролировать соблюдение действующего законодательства.

Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина вступит в силу уже 1 сентября текущего года.

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