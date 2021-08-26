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Синоптики спрогнозировали необычное завершение календарного лета в России
Общество
Синоптики спрогнозировали необычное завершение календарного лета в России
pixabay.com  / 

Жарко, местами — очень жарко. Это о погоде, которая уже совсем скоро ожидается в центральной полосе и на юге России. Местами столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки. Температура может быть выше нормы на 5–6 градусов. Об этом ФАН рассказали в Гидрометцентре России.

«В принципе, завершение летнего периода (календарного) будет вполне благоприятным. Связано это с тем, что на большей части европейской территории России погоду будет определять отрог высокого давления, и уже с завтрашнего дня, 26 августа, в центр будет проникать воздух, сформировавшийся на юге, — он поднимет ночные температуры до 12–14 градусов, а впоследствии еще выше», — рассказал ФАН Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Эксперт объяснил, что характеристика теплой погоды определяется не только послеполуденным зноем, но и минимальной ночной температурой. А в предстоящие ночи столбики термометров будут показывать как раз летние значения.

«Завтра через центр европейской России будет проходить фронтальный раздел и погода будет умеренно дождливая и облачная, поэтому ночью будет тепло, а днем — из-за плотных облаков приземный слой воздуха сильно прогреваться не будет, ожидается около 20 градусов, но и это на два градуса выше нормы», — добавил Роман Вильфанд.

Специалисты утверждают, что с пятницы температура начнет повышаться и превысит норму на 4–5 градусов. В Москве ожидается, что термометры поднимутся до отметки в +25, в южных регионах России — до 30 градусов и выше.

Ранее ФАН писал, что вероятность прихода бабьего лета в этом году оценивается в 75%, при этом перед наступлением теплого периода придется немного померзнуть.

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погода температура
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