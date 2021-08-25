Кузнецова предложила разрешить учащимся сдавать ЕГЭ в своих школах

Москва, 25 августа. Российским школьникам следует сдавать ЕГЭ на территории своих школ, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Такое заявление Кузнецова сделала на заседании президиума госсовета по вопросам общего образования с участием президента России Владимира Путина. По ее мнению, детям будет легче сдавать непростые экзамены в стенах родных школ.

«Все-таки дома и стены помогают», — аргументировала свою инициативу Кузнецова.

Школьные занятия в новом учебном году начнутся в привычном очном формате, заявил ранее министр просвещения России Сергей Кравцов. Все учебные заведения страны готовы принять учащихся с соблюдением всех мер по коронавирусу.