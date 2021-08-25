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США получили доступ к архивным документам национальной службы разведки Судана
Весь мир
США получили доступ к архивным документам национальной службы разведки Судана
ibtimes.co.uk  / 

Хартум, 25 августа. Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило специальный доступ к закрытым архивам Национальной службы разведки и безопасности (NISS) Судана. Об этом пишет Africa Intelligence.

Источники издания подтверждают, что документы стремились изучить не только представители американского агентства, но и специалисты других западных разведывательных и правоохранительных служб. Они добивались этого почти год.

Трем старшим офицерам бюро удалось получить разрешение суданских властей на выборочный доступ к архивам NISS во время визита в Хартум. Руководство национальной разведки рассчитывает на помощь ФБР в расследовании ряда контртеррористических разбирательств, датируемых периодом конца 90-х – начала 2000-х. Они касаются нескольких радикальных групп, включая ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

Эмиссары американского агентства встретились с представителями МВД и Нацполиции Судана, предложив сотрудничество. Они рекомендуют провести реформу уголовного кодекса республики и готовы проконсультировать следственные группы и прокуратуру в сложных делах.

Международные аналитики осудили это мероприятие, назвав вмешательством иностранных структур во внутренние дела восточноафриканского государства. Аналогичного мнения придерживается руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. По его словам, сближение с США угрожает суверенитету Судана.

США получили доступ к архивным документам национальной службы разведки Судана
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

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