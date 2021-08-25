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Появились подробности о госпитализации 90-летнего Ивана Краско

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:17
Общество
Появились подробности о госпитализации 90-летнего Ивана Краско
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 августа. Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов в комментарии ФАН раскрыл детали его госпитализации.

По словам Смородинова, любимец публики находился на даче, когда ему стало плохо. В тот момент Краско почувствовал «удар в голову изнутри».

«Потемнело в глазах, отказала нога, потяжелела нога. Он не придал этому значения. Сказал: «Ничего страшного, схожу в баню». Запретил вызывать врачей», — рассказал директор.

Сейчас легенда советского кино находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Петербурге. По предварительным данным, у него случился инсульт.

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