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Автоэксперт Цивилев назвал негативные последствия отмены запрета на тонировку

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:43
Общество
Автоэксперт Цивилев назвал негативные последствия отмены запрета на тонировку
pixabay.com  /  Skica911

Санкт-Петербург, 25 августа. Постоянное изменение законов ставит под удар простых автомобилистов. О неочевидных последствиях отмены запрета на тонировку сообщил депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев.

Депутат и председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пешеходов России» высказал свое мнение о законодательных инициативах в рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот». Цивилев уверен, что отмена решения о запрете полного тонирования стекол не решит существующих проблем.

Очевидно, что полная тонировка сказывается на безопасности дорожного движения. Однако водителям придется в очередной раз столкнуться с изменением законов. Некоторые из них не захотят соблюдать столь переменчивые правила и попадут под штраф.

«Автомобилисты шарахаются от того, что постоянно меняются правила», — отметил Цивилев.

Трудности с регулированием законодательства парламентарий ЗакСа описал через ситуацию с техосмотром. Новые принципы допускают отмену данной процедуры при оформлении ОСАГО — перед получением полиса специалисты так или иначе проверят машину на возможные дефекты. Однако закон не учитывает недобросовестные сервисы, которые могут продавать ОСАГО вовсе без осмотра транспортных средств. «Серая зона» права также может сыграть не в пользу безопасности и в вопросах тонировки.

Запись эфира «Парковки, запрет на тонировку и камеры без маркировки – что ждет водителей в России» доступна на сайте Федерального агентства новостей.

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