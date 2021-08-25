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Врачи диагностировали инсульт у попавшего в реанимацию Ивана Краско

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:17
Общество
Врачи диагностировали инсульт у попавшего в реанимацию Ивана Краско
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 августа. Причиной госпитализации актера Ивана Краско может быть инсульт, сообщил ФАН директор артиста Вячеслав Смородинов.

По его словам, жена Краско Наталья сказала 25 августа, что актера нужно отвезти в петербургскую поликлинику №40. Это медучреждение считается поликлиникой для творческих работников.

«Он рассказал свои симптомы, сняли кардиограмму, померили давление, сказали, что у него инсульт. Вызвали скорую, его тут же госпитализировали в реанимацию», — поделился Смородинов.

Директор актера не знает, как он чувствует себя сейчас. В эти минуты Смородинов едет в больницу. Краско находится в реанимационном отделении центра имени Алмазова.

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актер госпитализация краско
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