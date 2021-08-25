Владимир Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином. События дня

Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны выразили обоюдную готовность наращивать силы в борьбе с угрозами, которые исходят от Кабула. Главы государств сошлись во мнении, что ситуация в Афганистане напряженная, и необходимо не допустить волнений в регионе. Отмечается, что для этого будет использован весь потенциал Шанхайской организации сотрудничества.

Пловцы из России завоевали шесть медалей на Паралимпиаде Федеральное агентство новостей / Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. А сегодня спортсмены-пловцы из России уже завоевывают награды. Владимир Даниленко и Дарья Пикалова принесли сборной России бронзовые медали. Андрей Николаев завоевал серебро. А Анастасия Гонтарь, Валерия Шабалина и Роман Жданов получили награды высшего достоинства. Таким образом, по итогам первого дня соревнований, в общем медальном зачете РФ занимает третье место.