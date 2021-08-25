Владимир Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином. События дня

Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны выразили обоюдную готовность наращивать силы в борьбе с угрозами, которые исходят от Кабула. Главы государств сошлись во мнении, что ситуация в Афганистане напряженная, и необходимо не допустить волнений в регионе. Отмечается, что для этого будет использован весь потенциал Шанхайской организации сотрудничества.
Пловцы из России завоевали шесть медалей на Паралимпиаде
Федеральное агентство новостей /
Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. А сегодня спортсмены-пловцы из России уже завоевывают награды. Владимир Даниленко и Дарья Пикалова принесли сборной России бронзовые медали. Андрей Николаев завоевал серебро. А Анастасия Гонтарь, Валерия Шабалина и Роман Жданов получили награды высшего достоинства. Таким образом, по итогам первого дня соревнований, в общем медальном зачете РФ занимает третье место.
БМПТ «Терминатор» из России доставили в Африку и Казахстан
wikipedia.org / Kalabaha1969 / CC0
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в среду, 25 августа, доставили в Африку и Казахстан. Об этом в ходе форума «Армия-2021» заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Ранее он также отмечал, что машины в скором будущем прибудут и в Подмосковье. По замыслу разработчиков, «Терминаторы» будут следовать за танками и уничтожать опасные для них цели: расчеты противотанковых управляемых ракет, бронемашины противника и гранатометчиков. Для этой цели машины оснастили 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом и четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью 6000 метров.