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Маркетолог предупредил о нависшей над Nirvana угрозе «гражданской смертной казни»
Шоу-бизнес
Маркетолог предупредил о нависшей над Nirvana угрозе «гражданской смертной казни»
ТАСС  /  Martyn Goodacre / picture-alliance/ dpa

Над группой Nirvana нависла угроза столкнуться с гражданской смертной казнью. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев. Эксперт прокомментировал новость о том, что американец Спенсер Элден, которого в младенчестве сняли для обложки альбома Nevermind в 1991 году, подал в суд на рок-группу. Истец утверждает, что из-за этого случая он потерял способность зарабатывать.

«Судить за это сейчас никоим образом нельзя. Никакие законы в то время нарушены не были. Это не как со всякими Вайнштейнами, когда обвиняют в изнасиловании. Здесь просто фото, тогда такое было можно», — сказал специалист.

Николай Григорьев также отметил, что в данной ситуации музыкантам в первую очередь нужно беспокоиться не об этом иске, а о том, чью сторону может занять общественность.

«Нужно понимать, что помимо юридического аспекта есть социальный. Людей могут проклясть. Вас вычеркивают. Вы стерты. С вами перестают здороваться, не приглашают в гости. Снимаетесь ли вы где-то или занимаетесь музыкой, полностью прекращают вашу профессиональную деятельность. Когда к вам применяют культуру стирания, вы подвергаетесь тому, что в Российской империи называлось гражданской смертной казнью, когда физически вы живы, а социально — труп», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог предупредил о нависшей над Nirvana угрозе гражданской смертной казни
фото из личного архива Николая Григорьева  / 

В завершение он добавил, что возможная победа Спенсера Элдена в суде представляет опасность не только для музыкантов группы Nirvana.

«Англосаксонская система права достаточно здорово отличается. Там суды создают прецеденты. Будет ли создан прецедент сейчас — большой вопрос. Если да, то что потом начнется? Мало ли кто кого когда фотографировал в детском возрасте с голой попой. Если потом этот фотограф разбогатеет, то человек, которого засняли, может захотеть пойти к психологу и рассказать, как тот снимок сломал ему жизнь», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил появление актера Брюса Уиллиса в рекламе мобильного оператора РФ. По словам эксперта, в России очень популярен образ полицейского Джона Макклейна из боевика «Крепкий орешек».

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григорьев nirvana маркетолог
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