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Вильфанд рассказал ФАН о наступлении бабьего лета в этом году
Общество
Вильфанд рассказал ФАН о наступлении бабьего лета в этом году
pixabay.com  / 

Москва, 25 августа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ФАН, придет ли в этом году бабье лето.

Многие новостные ресурсы в среду, 25 августа, начали публиковать информацию о том, какой будет погода осенью и как скоро ждать начала бабьего лета. Некоторые метеорологи даже спрогнозировали дожди зимой и отсутствие снега, но в Гидрометцентре к прогнозам подходят более серьезно и никогда не дают точных данных более чем на семь дней.

«Я искренне завидую тем людям, которые загодя знают о том, когда придет бабье лето, будет ли оно ранним или поздним. Я завидую, ведь у нас в Гидрометцентре тоже люди знающие — математики, физики, метеорологи, гидрологи, программисты — и ни один из них не знает, когда будет бабье лето», — рассказал Роман Вильфанд.

Говорить, будет оно ранним или поздним и случится ли вообще, можно за три-четыре дня до его начала. Вероятность наступления такого периода достигает 75%. Как отметил собеседник ФАН, бабье лето — это период ясной, сухой и теплой погоды после прохлады.

«Прежде чем насладиться бабьим летом и замечательной погодой, нужно будет поежиться, померзнуть, поднять воротники, закутаться шарфами, а потом наслаждаться им», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Ранее ФАН рассказывал, чего ждать туристам, которые решили побывать на черноморском побережье в сентябре, удастся ли им комфортно отдохнуть и не придется ли мокнуть под проливными дождями.

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погода бабье лето гидрометцентр вильфанд
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