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Общество
Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
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Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
Общество
Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
pixabay.com  / 

Половина человечества — 3,5 млрд человек — живет в городах. Мегаполисы являются центрами интеллектуальной деятельности, торговли, культуры, науки, производительного труда, социального развития. Но в то же время жизнь в большом городе — это бешеный ритм, ежедневный стресс, плохая экология, бесконтрольное питание. Об этом рассказала ФАН заведующая КДЛ НАКФФ Вера Баринова. Эксперт объяснила, в чем главные проблемы питания жителей современных мегаполисов и как их можно решить.

По словам медика, из-за быстрого ритма жизни многие горожане едят на ходу или пропускают приемы пищи, а дома наверстывают упущенное — это и есть основная ошибка.

«Изменился и состав потребляемой пищи: образовался разрыв между количеством получаемых человеком калорий и содержанием в пище питательных веществ, таких как витамины, минералы и микроэлементы. Все это приводит к нарушению обмена веществ и иммунитета. У этого явления даже появился специальный термин — синдром мегаполиса», — рассказала Баринова.

Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
wikipedia.org  /  Flickr / CC BY 2.0

Врач добавила, что, по данным доктора Анатолия Скального, полученным в результате обследования 30 000 жителей Российской Федерации, дефицит магния, цинка и железа является типичным для большинства детей, подростков и пожилых людей. Максимальная нехватка селена обнаружена у людей в возрасте 45–55 лет и у тех, кто старше 70 лет, отметила доктор.

«Согласно статистике нашей лаборатории, наиболее часто мы имеем дело с недостаточностью витаминов группы В, Д и С. Витамины группы В — самые «энергичные» из всех элементов, так как именно они помогают превращать съеденные калории в энергию. И один из самых важных витаминов — витамин В12, так как от него зависит производство ДНК, а также здоровье клеток нервной и кровеносной системы», — сообщила Вера Баринова.

Медик обратила внимание, что дефицит витаминов группы B выражается в сложностях с нервной системой, отражается на внешнем состоянии. Так, может отмечаться повышенное выпадение волос, ломкость ногтей, существенно ухудшается состояние кожи лица: появляется раздражение, угревая сыпь, кожа начинает шелушиться.

Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
freepik.com  / wayhomestudio

«Витамин С, в отличие от других, не задерживается в нашей системе надолго. Его недостаток может привести к снижению качества жизни и появлению неприятных симптомов, таких как частые простуды, усталость, депрессия, воспаление десен, гингивит, частые синяки, высыпания на коже, внутренние кровотечения, плохое заживление ран», — рассказала врач.

При недостатке витамина Д, по словам Веры Бариновой, снижается способность человека противостоять различным заболеваниям: простуде, пневмонии, инфекциям, появляются боли в костях, суставах, постоянное чувство усталости, депрессивное настроение, медленно заживающие раны, боль в мышцах без особых физических нагрузок, потеря волос.

«Следующий важный для человека элемент — железо. Оно входит в состав гемоглобина крови, переносящего кислород, которым мы дышим, ко всем органам и тканям, поэтому жизнь без него невозможна. При дефиците железа страдает весь организм. Начальные признаки дефицита железа неспецифичны и выражаются в легкой утомляемости, головных болях, повышенной возбудимости или, напротив, депрессии», — пояснила эксперт.

Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
freepik.com  / Designed by Freepik

Если вы заметили у себя преждевременную седину, морщины, обвисание кожи — это верные признаки нехватки меди, сказала врач. При нехватке этого элемента в организме наблюдаются: задержка роста (у детей), анемия, дерматозы, депигментация волос, частичное облысение, потеря аппетита, сильное исхудание, понижение уровня гемоглобина, атрофия сердечной мышцы, варикозное расширение вен.

В завершение Баринова рассказала о еще одном элементе, от нехватки которого страдают жители мегаполисов, — кальций.

Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
freepik.com  / Designed by Freepik

«Он не только отвечает за крепость нашего скелета, но и участвует во всех жизненных процессах организма. Нормальная свертываемость крови происходит только при наличии солей кальция. Он играет важную роль в нервно-мышечной возбудимости тканей.

При недостатке кальция наблюдаются: тахикардия, аритмия, боли в мышцах, беспричинные рвоты, запоры. Волосы делаются грубыми и выпадают. Ногти становятся ломкими. Кожа утолщается и грубеет. Глазной хрусталик теряет прозрачность. Любое падение может привести к серьезной травме, ведь кости делаются хрупкими», — сообщила собеседница агентства.

Как избавиться от синдрома мегаполиса: рекомендации врача Бариновой
pixabay.com  / 

Восполнять недостаток витаминов и микроэлементов необходимо только под наблюдением врача с контролем их содержания в крови, ведь опасен не только недостаток этих веществ, но и их передозировка, резюмировала Вера Баринова.

Ранее врач Надежда Логина заявила о неэффективности чеснока и лимона в укреплении иммунитета. По словам специалиста, лимон и чеснок способны незначительно помочь в профилактике простуды, но в большом количестве они лишь вызовут гастрит. Не существует научно обоснованных данных об их участии в укреплении иммунитета.

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