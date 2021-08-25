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Казанский производитель БПЛА готовит к испытаниям новую версию воздушной мишени
Технологии
Казанский производитель БПЛА готовит к испытаниям новую версию воздушной мишени
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Малькова

Новая модификация воздушной мишени Е17МТ казанской компании «Эникс» позволит добиться большего спектра имитаций в режиме полета, а также снизит требования к эксплуатирующему составу. Об этом ФАН рассказал главный конструктор предприятия Ильдар Якупов, комментируя появившуюся в сети информацию о новой версии аппарата.

Специалист уточнил, что в настоящее время модификация готовится к летным испытаниям. Предполагаемая, математически рассчитанная скорость — до 500 км/ч, что поставит воздушную мишень на один уровень с ведущими разработками в мире. Текущая максимальная скорость Е17МТ — до 360 км/ч.

Главный конструктор предприятия перечислил основные преимущества новой версии над уже существующим вариантом, который демонстрируется на «Армии-2021».

«Это подъемное оборудование, которое позволит добиться более широкого спектра имитаций режима полета. Большая технологичность, которая упростит эксплуатацию и снизит требования к эксплуатирующему персоналу. И это полная автоматизация процесса запуска и полета, технологичность производства с использованием современных материалов и конструкций», — сообщил собеседник ФАН.

Воздушная мишень — это беспилотный аппарат (искусственная цель), предназначенная для доводки, испытаний и оценки эффективности новых систем оружия, а также для обучения и тренировки личного состава пускам неуправляемых и управляемых авиационных и зенитных ракет, стрельбе из авиационных и зенитных пушек.

Компания «Эникс» была основана в 1988 году. Она занимается разработкой, производством и обслуживанием воздушных мишеней и БПЛА. Предприятие регулярно участвует в таких мероприятиях, как МАКС и международный форум «Армия».

Ранее ФАН сообщал, что беспилотник Sea Drone для спасения тонущих в море людей был показан на международном форуме «Армия-2021».

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армия-2021 ильдар якупов воздушная мишень
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