Путин предложил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» зрелищнее «Форта Боярд»

Москва, 25 августа. Продумать, как сделать всероссийский конкурс «Учитель года» более зрелищным и популярным, предложил президент РФ Владимир Путин.

Необходимо нанять креативные команды, которые в состоянии организовать подобную работу, заметил глава государства.

«Я уже упоминал какой-то там «Форт Боярд»: хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным направлениям и дисциплинам», — предложил Владимир Путин.

Всероссийский конкурс «Учитель года», таким образом, можно организовать на самом современном уровне. В стране достаточно команд, которые могли бы такое организовать, отменил Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ по вопросам общего образования.

До проведения совещания глава государства пообщался с педагогами по видеосвязи. В ходе онлайн-беседы учитель их Ярославля пожаловалась на образ персонажа Снежану Денисовну из развлекательной передачи «Наша Russia».