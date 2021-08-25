Spotify назвал главный хит уходящего лета

Москва, 25 августа. Песня блогера Эльдара Джарахова «Я в моменте», записанный вместе с рэпером Маркулом, стал самой прослушиваемой среди российских пользователей стримингового сервиса Spotify.

Далее идут три хита итальянской группы Maneskin. Россияне охотно слушали композиции I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin. В пятерку популярных треков также вошла песня Cristal & MOЕT уфимского рэпера Моргенштерна.

Лидером по прослушиваниям в мире стал хит Good 4 u Оливии Родриго. В глобальный топ попал исполнитель Рау Алехандро с Todo De Ti, рэпер Lil Nas X с хитом Montero, Doja Cat и SZA с композицией Kiss me more, пишет ТАСС.

Российский блогер Эльдар Джарахов является участником коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Его клип на песню «Блокеры» стал третьим в России по количеству просмотров видеороликом 2017 года, передает «Мир 24».

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина представила свою версию песни «Я в моменте». Композиция была записана с артистами ансамбля «Русская песня».