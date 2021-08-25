СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 25 августа. Сотрудники регионального Следственного комитета займутся делом об убийстве мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесской Республике, сообщил ФАН информированный источник.

Массовая драка со стрельбой между гостями свадебного торжества началась из-за спора о танце с невестой. Мужчина скончался в больнице от огнестрельного ранения в область груди.

В настоящее время оперативники разыскивают двоих подозреваемых — 31-летнего Аслана У. и 32-летнего Самвела К. После совершения преступления они скрылись на Porsche Cayenne белого цвета.