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СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:38
Происшествия
СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Черкесск, 25 августа. Сотрудники регионального Следственного комитета займутся делом об убийстве мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесской Республике, сообщил ФАН информированный источник.

Массовая драка со стрельбой между гостями свадебного торжества началась из-за спора о танце с невестой. Мужчина скончался в больнице от огнестрельного ранения в область груди.

В настоящее время оперативники разыскивают двоих подозреваемых — 31-летнего Аслана У. и 32-летнего Самвела К. После совершения преступления они скрылись на Porsche Cayenne белого цвета.

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