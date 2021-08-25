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Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
Общество
Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Вашингтон, 25 августа. Американские ученые провели исследование и выяснили, какие напитки отрицательно влияют на продолжительность жизни женщин.

Исследователи проанализировали научные работы о рационе и пищевых привычках женщин, сделанные на протяжении 20 лет. В обследовании принимали участие более ста тысяч женщин. Суммировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление сладких напитков увеличивает у женщин риск преждевременной смерти.

«Потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти», — сообщили авторы исследований.

А чтобы продлить годы здоровой и счастливой жизни, диетологи советуют вспомнить о такой непопулярной ныне крупе, как перловка. По мнению специалистов по питанию, перловая каша полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелета. И кроме того оказывает чудодейственный эффект на женскую кожу.

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