Вашингтон, 25 августа. Американские ученые провели исследование и выяснили, какие напитки отрицательно влияют на продолжительность жизни женщин.

Исследователи проанализировали научные работы о рационе и пищевых привычках женщин, сделанные на протяжении 20 лет. В обследовании принимали участие более ста тысяч женщин. Суммировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление сладких напитков увеличивает у женщин риск преждевременной смерти.

«Потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти», — сообщили авторы исследований.

А чтобы продлить годы здоровой и счастливой жизни, диетологи советуют вспомнить о такой непопулярной ныне крупе, как перловка. По мнению специалистов по питанию, перловая каша полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелета. И кроме того оказывает чудодейственный эффект на женскую кожу.