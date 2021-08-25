Солист 5sta Family обратился к мертвой дочери в день ее рождения

Москва, 25 августа. Солист поп-группы 5sta Family Валерий Ефремов опубликовал трогательный пост в день рождения своей дочери Виктории, которая умерла через несколько дней после появления на свет.

Артист обратился к мертвому ребенку на своей странице в Instagram. Музыкант выложил фото с игрушечным осьминогом, а также с фигуркой девочки-ангела и детской книгой.

«С днем рождения, наша маленькая солнечная девочка. Ты была, есть и всегда будешь для нас светом, счастьем и нашим ангелом-хранителем», — написал Ефремов.

По словам солиста 5sta Family, они с возлюбленной чувствуют поддержку и помощь дочери, когда их силы на исходе. Любовь, подаренная девочкой, бесконечна и находится вне пространства и времени, отметил певец.

«Она сильнее жизни и смерти», — подчеркнул исполнитель.

Как добавил Ефремов, на 25 августа в Москве прогнозировали дожди, но предсказания синоптиков не сбылись. Участник поп-группы обратил внимание, что в день рождения его дочери в столице светило солнце, как и год назад.

Дочь солиста 5sta Family родилась 25 августа 2020 года. Девочка прожила всего 9,5 дня. После смерти ребенка Ефремов сообщил о трагедии в Instagram, но причину ухода новорожденной дочери из жизни разглашать не стал.