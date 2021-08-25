Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 17:43
17:42
Происшествия
Житель Московской области ответит в суде за убийство двух женщин
17:41
Армия
Бывший узник Гуантанамо стал главой минобороны Афганистана
17:40
Общество
Spotify назвал главный хит уходящего лета
17:39
Происшествия
Задержанный тюменец сознался в убийстве восьмилетней девочки
17:36
Общество
Сайт OnlyFans снял запрет на публикацию откровенных материалов
17:33
Общество
Путин предложил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» зрелищнее «Форта Боярд»
17:30
Происшествия
СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
17:28
Общество
Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
17:27
Весь мир
Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
17:25
Общество
Туляки жертвуют деньги на реставрацию «символов» старинного кладбища
Все новости

Солист 5sta Family обратился к мертвой дочери в день ее рождения

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:25
Шоу-бизнес
Солист 5sta Family обратился к мертвой дочери в день ее рождения
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 25 августа. Солист поп-группы 5sta Family Валерий Ефремов опубликовал трогательный пост в день рождения своей дочери Виктории, которая умерла через несколько дней после появления на свет.

Артист обратился к мертвому ребенку на своей странице в Instagram. Музыкант выложил фото с игрушечным осьминогом, а также с фигуркой девочки-ангела и детской книгой.

«С днем рождения, наша маленькая солнечная девочка. Ты была, есть и всегда будешь для нас светом, счастьем и нашим ангелом-хранителем», — написал Ефремов.

По словам солиста 5sta Family, они с возлюбленной чувствуют поддержку и помощь дочери, когда их силы на исходе. Любовь, подаренная девочкой, бесконечна и находится вне пространства и времени, отметил певец.

«Она сильнее жизни и смерти», — подчеркнул исполнитель.

Как добавил Ефремов, на 25 августа в Москве прогнозировали дожди, но предсказания синоптиков не сбылись. Участник поп-группы обратил внимание, что в день рождения его дочери в столице светило солнце, как и год назад.

Дочь солиста 5sta Family родилась 25 августа 2020 года. Девочка прожила всего 9,5 дня. После смерти ребенка Ефремов сообщил о трагедии в Instagram, но причину ухода новорожденной дочери из жизни разглашать не стал.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Солист 5sta Family обратился к мертвой дочери в день ее рождения
ефремов знаменитости 5sta family
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru