Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 17:42
17:42
Происшествия
Житель Московской области ответит в суде за убийство двух женщин
17:41
Армия
Бывший узник Гуантанамо стал главой минобороны Афганистана
17:40
Общество
Spotify назвал главный хит уходящего лета
17:39
Происшествия
Задержанный тюменец сознался в убийстве восьмилетней девочки
17:36
Общество
Сайт OnlyFans снял запрет на публикацию откровенных материалов
17:33
Общество
Путин предложил сделать всероссийский конкурс «Учитель года» зрелищнее «Форта Боярд»
17:30
Происшествия
СК начнет расследование убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
17:28
Общество
Сладкие напитки увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин
17:27
Весь мир
Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
17:25
Общество
Туляки жертвуют деньги на реставрацию «символов» старинного кладбища
Все новости

«Это не динозавр»: в Германии назвали «Северный поток — 2» проектом будущего
Политика
«Это не динозавр»: в Германии назвали «Северный поток — 2» проектом будущего
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Берлин, 25 августа. Газопровод «Северный поток — 2» является проектом будущего, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

Россия и Германия должны развивать партнерство в сфере энергетики, ведь в перспективе «Северный поток — 2» может стать средством транзита водорода, рассуждает Гермес. Он также подчеркнул, что газопровод не должен ставиться под сомнение немецким правительством, ведь будущее именно за «Северным потоком — 2».

«Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе», — сказал Оливер Гермес.

Соцопросы тоже подтверждают, что «Северный поток — 2» активно поддерживают жители Германии. Так, социнститут Forsa проводил исследование и выяснил, что 75% респондентов позитивно относятся к газопроводу, который протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. При этом недовольство США по поводу «СП-2» не смущает немцев, отметил Гермес.

Ранее сообщалось, что попытка властей ФРГ угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцев. Жители Германии считают, что Берлин не должен решать внутренние проблемы Киева.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Это не динозавр»: в Германии назвали «Северный поток — 2» проектом будущего
россия германия северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru