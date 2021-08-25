«Это не динозавр»: в Германии назвали «Северный поток — 2» проектом будущего

Берлин, 25 августа. Газопровод «Северный поток — 2» является проектом будущего, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

Россия и Германия должны развивать партнерство в сфере энергетики, ведь в перспективе «Северный поток — 2» может стать средством транзита водорода, рассуждает Гермес. Он также подчеркнул, что газопровод не должен ставиться под сомнение немецким правительством, ведь будущее именно за «Северным потоком — 2».

«Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе», — сказал Оливер Гермес.

Соцопросы тоже подтверждают, что «Северный поток — 2» активно поддерживают жители Германии. Так, социнститут Forsa проводил исследование и выяснил, что 75% респондентов позитивно относятся к газопроводу, который протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. При этом недовольство США по поводу «СП-2» не смущает немцев, отметил Гермес.

Ранее сообщалось, что попытка властей ФРГ угодить Украине в вопросе «Северного потока — 2» возмутила немцев. Жители Германии считают, что Берлин не должен решать внутренние проблемы Киева.