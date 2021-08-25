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Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
Весь мир
Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
www.facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 25 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера дал поручение компетентным органам продолжить работы по борьбе с самостроем. Новые дома хаотично возводятся на холмах реки Убанги, особенно в районе с названием «Belle vue». Лидер республики отметил недопустимость бесконтрольного и преступного уничтожения лесов в этих местах.

Чиновник недоволен халатностью исполнительных и контролирующих институтов страны. Он распорядился об отстранении министров юстиции, водных и лесных ресурсов, городского планирования, обороны, общественной безопасности в ближайшие дни. Вместе с тем, список людей, решившихся на незаконное строительство домов в указанном месте, представлен президенту.

 «Изменение климата, которое в наше время является настоящей угрозой для человечества, — результат необузданности в эксплуатации природных ресурсов с целью удовлетворения экономических и политических потребностей. Все это привело к большому дисбалансу, и теперь все мы находимся под угрозой», — отметил Туадера.

Президент ЦАР Туадера приказал разобраться с незаконной вырубкой лесов
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Вопрос самостроя особо беспокоит президента, поскольку одной из главных экологических проблем ЦАР в последние годы стало обезлесение. Ряд нормативно-правовых актов регулируют процесс возможной вырубки деревьев, однако некоторые центральноафриканцы открыто пренебрегают ими и систематически нарушают границы, установленные Фондом развития лесного хозяйства (ФСО).

Туадера неоднократно призывал государственные и международные компании рационально использовать ресурсы республики, следуя букве закона и требованиям властей.

Ранее ФАН сообщал, как лидер ЦАР привлек внимание жителей страны к внутренним экологическим проблемам.

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африка цар туадера
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