Волонтеры из Воронежа получат по 200 тыс. рублей за победу во всероссийском конкурсе

Воронеж, 25 августа. В числе десяти победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры 2021 года названы представители Воронежской области.

Награды удостоились региональный центр «Воронеж. Волонтеры культуры» и областное общественное движение «Волонтеры культуры». Организациям выделят награды в размере 200 тыс. рублей. Финансы пойдут на воплощение в жизнь стратегии развития добровольческого центра в области культуры. Также им предоставят возможность рассказать о своих проектах на площадках федеральных СМИ.

В этом году заявки на участие подал 181 участник из 57 регионов страны. Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры проводится Минкультуры. Участие в организации также принимает Центр культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект).

Ранее жители Кисловодска провели акцию по сбору корма для бездомных животных. Для этого волонтеры установили специальные ящики для приема пищи в зоомагазинах.