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Новая волна коронавируса захлестнула Эфиопию
Весь мир
Новая волна коронавируса захлестнула Эфиопию
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 25 августа. Министр здравоохранения Эфиопии Лия Тадессе заявила о третьей волне COVID-19 в стране. По ее словам, в среднем за день заболевают более тысячи человек.

Чиновник призвала общество соблюдать меры предосторожности, направленные на снижение рисков заражения, такие как маски и антисептики. СМИ не раз замечали, что республика сыграла важную роль в распространении по всему континенту гуманитарной помощи для борьбы с вирусом.

Руководство страны максимально ответственно относится к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. На данный момент в Эфиопии зафиксировано 297 тысяч случаев заражения. Из них — 270 тысяч выздоровело и 4,5 тысячи скончались.

ВОЗ обнародовала обновленную статистику смертности от коронавируса в мире за все время пандемии:

«По состоянию на 17:22 20 августа 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 400 284 человека».

Ранее ФАН сообщал о том, что коронавирус поражает центральную нервную систему даже при легких формах.

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