Новейший БПЛА «Форпост-Р» с ракетным вооружением показали на форуме «Армия-2021»

Москва, 25 августа. Модернизированный до ударной версии БПЛА «Форпост-Р» с управляемыми ракетами класса «воздух – поверхность» был впервые представлен на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Дрон получил два контейнера для ракет, новую систему целеуказания и оптического наблюдения, более совершенную антенну спутниковой связи. «Форпост-Р» способен разгоняться до 180 километров в час, набирать высоту в 5,9 километра и оставаться в воздухе не протяжении 10 часов.

Ранее сообщалось о показе на форуме «Армия-2021» беспилотника Sea Drone для проведения спасательных операций на море, в тои числе в северных широтах. О новых защитных возможностях новейшей российской бронемашины «Бумеранг» информировал RT.