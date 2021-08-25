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Новейший БПЛА «Форпост-Р» с ракетным вооружением показали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:14
Армия
Новейший БПЛА «Форпост-Р» с ракетным вооружением показали на форуме «Армия-2021»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 августа. Модернизированный до ударной версии БПЛА «Форпост-Р» с управляемыми ракетами класса «воздух – поверхность» был впервые представлен на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Дрон получил два контейнера для ракет, новую систему целеуказания и оптического наблюдения, более совершенную антенну спутниковой связи. «Форпост-Р» способен разгоняться до 180 километров в час, набирать высоту в 5,9 километра и оставаться в воздухе не протяжении 10 часов.

Ранее сообщалось о показе на форуме «Армия-2021» беспилотника Sea Drone для проведения спасательных операций на море, в тои числе в северных широтах. О новых защитных возможностях новейшей российской бронемашины «Бумеранг» информировал RT.

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бпла армия-2021 форпост-р
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