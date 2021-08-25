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Суд в Москве оставил в СИЗО задержанного за взятку чиновника Кострому

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:12
Происшествия
Суд в Москве оставил в СИЗО задержанного за взятку чиновника Кострому
pixabay.com

Москва, 25 августа. Замруководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома стал фигурантом дела о взятке. Он находится в ИВС на Петровке.

Пресненский суд отправил под стражу высокопоставленного чиновника в середине апреля текущего года. Его обвиняют в преступном сговоре, направленном на получение взяток у гендиректора одной из фирм.

Леонид Кострома работал до 2020 года в городском агентстве управления инвестициями. Он курировал вопросы прогнозирования и разработки стратегии социально-экономического развития Москвы.

Тем временем глава МВД Коми может лишиться свободы сроком на 13 лет по делу о взятке.

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