Туляки жертвуют деньги на реставрацию «символов» старинного кладбища

Тула, 25 августа. Подготовка к реставрационным работам редких для Тулы памятников началась на старинном Всехсвятском кладбище в центре города. Этот погост уже длительное время не используется по прямому назначению и имеет музейную ценность. На территории некрополя немало захоронений давностью в несколько веков.

На одном из таких и планируются работы. Две древних скульптуры более чем за сто лет стали символами кладбища. Теперь памятникам «Плакальщица» и «Ангел» потребовалась реставрация.

«Будут проведены консервационные работы со скульптурами на открытом воздухе. К работе привлечен профессиональный реставратор с помощниками. Это команда людей, обладающими всеми необходимыми знаниями. Планируем расчистить поверхность и укрепить их специальными составами, чтобы не шли разрушительные процессы», — рассказала ФАН главный хранитель фондов Тульского историко-архитектурного музея Наталья Самсонова.

фото Артема Лоскота /

Уникальность реставрации не только в месте проведения работ. К идее сохранения символов старинного кладбища подключились все жители Тулы. Они жертвуют средства для помощи музею. Один из меценатов направил в специальный фонд более ста тысяч рублей. В музее рассчитывают, что реставрация поможет лучше узнать историю самого захоронения.

«Памятники конца 19-го — начала 20-го века. Нет точных сведений, кто захоронен в этом месте. Фамилий на надгробиях не сохранилось. Есть только предположение, что здесь купцы или богатые мещане по фамилии Слюсаревы или Слесаревы. Но утверждать пока нет возможности. Может быть, с ходом реставрационных работ станет что-то известно. Пока ни от кого не было заявлений о родственных связях», — поделилась с ФАН Наталья Самсонова.

Масштабная реставрация на погосте произойдет впервые в его долгой истории. К активным работам специалисты приступят уже в сентябре.

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