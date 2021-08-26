Отменять или не отменять: за и против лимита на легионеров в российском футболе

После окончания чемпионата Европы главной футбольной темой стал лимит на легионеров. Прямо сейчас команды Премьер-лиги не могут иметь в заявке больше восьми иностранцев, что серьезно связывает руки. Но это не главная проблема: основной бедой лимита считается снижение конкуренции среди россиян.

Поскольку в заявке каждого клуба должно быть минимум 17 игроков с российским паспортом, это бьет по уровню мотивации и одновременно задирает зарплаты нашим соотечественникам. Футболистам с «правильным гражданством» приходится платить огромные суммы, не имеющие аналогов в Европе. Простой пример: лидер «Локомотива» Алексей Миранчук после переезда в «Аталанту» потерял в деньгах почти в два раза. Причина проста — в Италии цену на игрока устанавливает рынок, а не паспорт.

Большой пользы для сборной от лимита тоже нет. Провал России на прошедшем европейском первенстве это доказывает. Главные успехи нашего клубного и национального футбола достигались, когда лимит на легионеров был значительно мягче. После того как «гайки закрутили», успехи начали сходить на нет.

Сейчас наш футбол находится в одной из самых низких точек за последние 20 лет, что признают руководители Российского футбольного союза. Решение есть — полностью отменить лимит. Такой вариант предложила именитая нидерландская компания Hypercube, специализирующаяся на спортивных реформах.

Глава РФС Александр Дюков поддерживает проект, но вокруг возможной отмены лимита будет сломано еще немало копий. ФАН изучил положительные и отрицательные стороны данного решения.



rfs.ru / Российский футбольный союз

Начнем с положительных сторон. Отмена лимита, прежде всего, уберет привилегии российских футболистов. Наши соотечественники перестанут получать огромные деньги за «правильный» паспорт и будут на равных конкурировать с иностранцами. Каждый россиянин в Премьер-лиге будет знать, что расслабляться нельзя — в любой момент твое место может занять талантливый легионер, перед которым у тебя нет преимуществ.

Именно конкуренция двигает вперед любую сферу человеческих отношений, в том числе и спорт. Тем более «какого попало» легионера позвать будет нельзя: допускать в наш чемпионат планируют только именитых или очень перспективных иностранцев, как в английской Премьер-лиге.



Как и в любом судьбоносном решении, в возможной отмене лимита есть свои минусы. Главный — это потеря для клубов смысла воспитывать молодых игроков. Для богатой команды проще набрать несколько легионеров, чем вкладывать миллиарды в молодежные академии.

Есть и психологический фактор: сейчас выставлять россиян заставляет лимит, а в случае его отмены дорогостоящие иностранцы почти наверняка все будут на поле. Если ты купил легионера за большие деньги, вряд ли решишься заменять его местным талантом — иначе зачем были потрачены миллионы? С другой стороны, перспективный игрок всегда пробьется в состав, что подтверждает пример Италии, Англии и Германии.





rfs.ru / Российский футбольный союз

Вопрос лимита расколол российский футбол на два противоборствующих лагеря, причем аргументы обеих сторон выглядят достаточно убедительно. На разных сторонах баррикад оказались даже легендарные тренеры, которые, казалось бы, должны иметь по этой проблеме схожее мнение.

«Считаю, что подобная инициатива — либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола. Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо в лучшем случае три. Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, — то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Кому они там нужны?» — заявил главный тренер «Ростова» Юрий Семин.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Великий тренер «Спартака» Олег Романцев, давно завершивший карьеру, напротив, уверен в необходимости перемен. Тренер хочет видеть в наших чемпионатах полноценную конкуренцию.

«Хорошо это или плохо — покажет только время, извините за банальность. Но я считаю, что такое решение заставит многих российских футболистов быть более требовательными к себе и они поймут, что теперь для попадания в состав нужна игра на пределе, такая же работа на тренировках и максимальная отдача. Одного паспорта, чтобы выходить на поле, будет недостаточно. Говорю об этом несмотря на то, что всегда выступал против засилья легионеров в российском футболе. Но я против того, чтобы в нем появлялись те, для кого наша страна будет местом, где можно быстро заработать и уехать», — подчеркнул Романцев.

Как решится вопрос с легионерами, пока неясно. Слишком много бюрократических и политических деталей могут помешать, слишком серьезная оппозиция на самом высоком уровне. Но пока мы не попробуем отменить лимит, не узнаем, как подействует данное решение. Сейчас лучшее время для экспериментов — испортить почти ничего нельзя. Возможно, именно отмена лимита поможет российскому футболу подняться на ноги после затяжного кризиса.