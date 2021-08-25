Дэйв Батиста и Джейсон Момоа снимутся в новом фильме Дэвида Литча

Лос-Анджелес, 25 августа. Известный американский режиссер Дэвид Литч снимет фильм о двух приятелях-полицейских, об этом рассказал голливудский актер Джейсон Момоа в вечернем шоу Джеймса Кордена.

По словам звезды «Аквамена», идею фильма предложил его коллега Дэйв Батиста («Дюна», «Стражи Галактики»). Он хотел, чтобы картина напоминала культовый боевик режиссера Ричарда Доннера «Смертельное оружие».

«Я не собираюсь тебя обманывать, но Батиста написал мне об этом фильме буквально пару дней назад: «Нам нужно снять фильм о копах». Мы прекрасно друг к другу относимся, в «Дюне» играем вместе. Поэтому я сказал: «Конечно». Так что мы сделаем это», — поделился Момоа с Джейсоном Корденом.

Съемки картины планируются на Гавайях, официально фильм еще не запущен в производство. Режиссер Дэвид Литч («Взрывная блондинка», «Форсаж: Хоббс и Шоу») также не подтвердил свое участие в проекте, пишет The Collider.

Ранее Джейсон Момоа прокомментировал выпад легендарного постановщика Мартина Скорсезе в адрес создателей фильмов о супергероях. По мнению актера, в кинокомиксах есть все: добро, зло и душераздирающие моменты, которые могут быть поучительными для зрителей.