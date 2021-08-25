Правоохранители задержали бывшего волонтера штаба Навального в Уфе

Уфа, 25 августа. Экс-волонтер штаба Навального1 Альберт Гаскаров задержан на 48 часов. Он мог стать фигурантом уголовного дела об участии в работе экстремистской организации.

Напомним, что деятельность штабов Навального (являются структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны) является теперь нелегальной в РФ. Участие или перечисление денег для нужд подобных структур подпадает под статью об экстремизме.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.