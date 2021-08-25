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Экономист Заборцев: Страна должна создать госзаказ на детей и платить родителям алименты
Экономика
Экономист Заборцев: Страна должна создать госзаказ на детей и платить родителям алименты
Федеральное агентство новостей  / 

В 2020 году естественная убыль населения составила 574,8 тыс. человек — самый высокий показатель с 2005 года. Об этом в беседе с ФАН рассказал Петр Заборцев, экономист, руководитель общественного движения «Аврора».

«Убыль населения в первые полгода 2021 года превысила показатели 2020 года на 58,9%, и тенденция нарастает. Весьма вероятна перспектива, что уже в ближайшие годы естественная убыль населения превысит миллион человек в год. И это все усугубляется старением населения», — отметил эксперт.

Замедление рождаемости и естественная убыль населения происходят практически во всех странах с высоким уровнем развития человеческого капитала, обратил внимание экономист.

«Современные общества изменили свои правила и нормы поведения так, что молодые люди, особенно женщины, утратили социальные мотивы к деторождению. Один ребенок уже считается нормальным. А два ребенка — это уже много. Наше правительство сегодня пытается создать экономические мотивы для деторождения, стимулировать рождаемость с помощью выплат материнского капитала и регулярных выплат», — сообщил Заборцев.

Экономист Заборцев: Страна должна создавать госсаказ на детей и платить родителям алименты
pixabay.com  / 

Специалист считает такой подход правильным, но, к сожалению, отметил он, этих усилий не будет достаточно.

«Решением должно стать полноценное институциональное переосмысление всей отрасли работы с человеческим капиталом и с рождаемостью. Обществу необходимо изменить восприятие и понимание рождения детей. Сейчас общественный уклад диктует понимание того, что это некая нетрудоспособность, ущерб доходу, но является социальной обязанностью в силу биологии или традиций. Изменения в институциональном укладе должны вести к пониманию детей как к возможности роста дохода», — поделился мнением собеседник агентства.

Петр Заборцев считает, что государство должно стимулировать родителей.

«Главным инвесторам, то есть родителям, предстоят самые большие изменения. Государство должно создавать госзаказ на новых детей. И семьи, которые включились бы в этот госзаказ, получали бы заработную плату за воспитание ребенка. При этом размер выплат был бы прямо связан с некоторыми ключевыми показателями развития ребенка, такими как здоровье ребенка, освоение навыков, успешность учебы и прочее», — подчеркнул экономист.

Выступая в роли заказчика, государство не просто бы софинансировало воспитание и развитие ребенка, но и стимулировало родителей больше заботиться о прогрессе нового члена общества, уверен специалист.

Экономист Заборцев: Страна должна создавать госсаказ на детей и платить родителям алименты
pixabay.com  /  StockSnap

«Самым значимым экономическим стимулом будет создание связи дохода родителей с доходами их детей. Мы видим это в виде обязательных выплат от дохода детей в пользу родителей. Это должны быть прямые адресные выплаты без всяких посредников. Сейчас ближайшим сравнительным аналогом могут выступать алименты.

Родители должны начинать получать эти выплаты сразу же после начала получения их детьми доходов. Это позволит им накапливать, реинвестировать эти средства и в перспективе позволит полностью отказаться от пенсионной системы», — рассказал Петр Заборцев.

По мнению эксперта, связь доходов родителей с доходами детей — это ключевое событие, которое полностью перевернет демографический тренд.

Экономист Заборцев: Страна должна создавать госсаказ на детей и платить родителям алименты
epp.genproc.gov.ru  / Прокуратура Пермского края

«Как наши предки-крестьяне рожали большое количество детей, чтобы получить большое количество помощников в перспективе, так и мы, и наши потомки будем рожать и воспитывать большое количество детей, вкладывая в них силы и средства для того, чтобы обеспечить себе гарантированное успешное будущее.

И под всем этим будет сильная экономическая логика, которая закрепит понимание, что дети — это не цветы, дети — это инвестиции в будущее. И не в каком-то эфемерном этическом смысле, а в прямом, буквальном смысле этого слова», — резюмировал экономист.

Ранее Министерство труда РФ перечислило пособия, которые могут получить некоторые семьи с детьми. Согласно информации из официального аккаунта Минтруда России в соцсети Instagram, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, имеют право на шесть различных пособий.

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рождаемость демография алименты на содержание родителей
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