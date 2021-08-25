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Marvel может отложить премьеру фильма «Вечные» при низких сборах «Шан-Чи»
Общество
Marvel может отложить премьеру фильма «Вечные» при низких сборах «Шан-Чи»
Prt Scr youtube.com  /  MARVEL Россия

Лос-Анджелес, 25 августа. Дача выхода блокбастера «Вечные» режиссера Хлои Чжао напрямую зависит от успеха в прокате фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Американские зрители стали неохотно ходить в кинотеатры на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Поэтому многие киностудии изменили график релизов, запланированных на осень. Так, Paramount Pictures отложила премьеру «Большого красного пса Клиффорда», а Sony Pictures отдала сиквел «Монстры на каникулах» онлайн-площадке Amazon Prime.

Поэтому неудивительно, что премьера «Вечных» оказалась под угрозой. Источник Vulture сообщает, что Marvel будут ориентироваться на кассовые сборы «Шан-Чи». Если картина Дестина Креттона, которая выйдет в прокат в США 3 сентября, будет успешной, «Вечным» дадут шанс.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от студии Marvel. Релиз ленты с Томом Холландом и Зендаей в главных ролях намечен на декабрь.

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фильм вечные шан-чи и легенда десяти колец
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